Twitter закрив понад 170 тисяч облікових записів, пов'язаних з Комуністичною партією Китаю

Фото: прапор Китаю (twitter.com/cnasdc)

Власники цих акаунтів залишали маніпулятивні публікації щодо протестів у Гонконзі або про коронавірус

Компанія Twitter оголосила в четвер, 11 червня, що закрила понад 170 тисяч облікових записів, пов'язаних з урядом Китаю. Причина - маніпулятивні висловлювання з приводу протестів у Гонконгу та інших тем.

Про це повідомляє CNN.

Компанія заявила, що акаунти "поширювали геополітичні розповіді, сприятливі для Комуністичної партії Китаю". Також експерти, які перевіряли ці акаунти, помітили висловлювання і з приводу Covid-19.

У Стенфордській інтернет-обсерваторії також проаналізували акаунти. Експерти виявили, що багато з тих, хто писав про Covid-19 всю весну, були створені лише в кінці січня. Всі вони хвалять "успішну боротьбу Китаю з вірусом".

Компанія Twitter ідентифікувала 23 тисячі 750 активних облікових записів, які створювали контент, сприятливий для Пекіна. Ще 150 тисяч облікових записів використовувалися для ретвіту цього вмісту. Активні аккуанти в сукупності створили 348 608 твітів.

Це не перша подібна дія, розпочата Twitter. У серпні 2019 року компанія видалила трохи менше тисячі облікових записів, які працювали в материковому Китаї і "навмисно сіяли політичну ворожнечу в Гонконзі".

Twitter офіційно заблокований в Китаї, хоча багато людей в країні можуть отримати до нього доступ через VPN.

Додамо, що Twitter також виявив у Туреччині мережу з 7340 облікових записів, які розмістили контент, сприятливий для партії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, нещодавно Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

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Автор: Виталия Мазур