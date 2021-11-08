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В Twitter стався глобальний збій

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Понеділок 08 листопада 2021 20:35
В Twitter стався глобальний збій Фото: в Twitter стався глобальний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В соціальній мережі Twitter стався масштабний збій. Більшість скаржиться на проблеми з роботою сайту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

В Twitter стався глобальний збій

Фото: в Twitter стався глобальний збій (Downdetector)

Згідно з даними сервісу, з проблемами зіткнулися користувачі Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів та Великобританії. Також на роботу соціальної мережі скаржаться з західної частини США та окремих регіонів Бразилії, Уругваю та Аргентини.

Фото: в Twitter стався глобальний збій (Downdetector)

Серед найпоширеніших проблем:

  • 46% - проблеми з доступом до сайту;
  • 25% - проблеми з роботою застосунку;
  • 8% - проблеми з авторизацією.
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