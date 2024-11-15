"Твоя пятница" в EVA и на EVA.UA: лучшие скидки года, для которых одного дня мало

В 2024 году Черная пятница выпадает на 29 ноября, однако сеть подготовила для клиентов объем предложений, который невозможно вместить в один день. Поэтому в EVA и на EVA.UA период выгодных акций и больших скидок начался на 2 недели раньше, а продлится до 2 декабря.

Традиционно акционные механики на EVA.UA отличаются особым разнообразием.

"Как всегда, фокусом для компании является качество предложений. Мы хотим порадовать и поддержать своих клиентов. Поэтому в период Черной пятницы им будут доступны действительно лучшие скидки и предложения года", – прокомментировал руководитель маркетингового направления EVA.UA Руслан Сазонов.

Ключевые акции и механики периода Черной пятницы собраны на специальной странице, которую ритейлер в виде тизера анонсировал еще в начале ноября.

Все желающие имели возможность заранее подписаться на уведомления о старте акций, а с 14 ноября на странице появились предложения, доступные в течение всего периода Черной пятницы.

Главной идеей нынешней рекламной кампании "Твоя пятница" является персонализированное обращение к каждой женщине – красивой, сильной и решительной. Это – приглашение окунуться в мир ее собственной Черной пятницы и тех предложений, которые наиболее актуальны.

"Мы стремились создать легкую, энергичную по настроению и одновременно актуальную коммуникацию. Вдохновением для нее стали наши женщины. Сегодня они преимущественно серьезные и сильные, но всегда по-своему прекрасны. Сейчас они вынуждены во многом себя ограничивать, больше заботиться о других, отодвигая собственные желания на второй план. Чтобы желания стали доступнее, как раз и существует время Черной пятницы – их пятницы, когда можно позволить себе больше, чем обычно Визуализацию рекламных роликов мы целенаправленно больше ассоциировали с онлайн-магазином. Так на EVA.UA за счет более широкого ассортимента, будет больше разнообразия предложений", – пояснил Руслан Сазонов.

Креативную идею кампании "Твоя пятница" предложила и помогла реализовать команда агентства iplace.

"Черная пятница – это всегда праздник скидок, но мы решили не просто заинтересовать предложениями и широким ассортиментом EVA и EVA.UA, а вдохновить женщин. Это не просто Черная пятница – это именно Твоя пятница, когда твоя красота – прежде всего и твои желания – превыше всего. Вместо маленького черного платья одевайте решительность, безумие и безудержность. Пора играть по своим правилам, пора взять свое, ведь наступила Твоя пятница!", - объяснил идею рекламной кампании CEO iplace Богдан Левченко.