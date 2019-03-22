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Туск: ЄС готовий до будь-якого розвитку подій довкола Brexit

Новини » Політика    22.03.2019 - 18:16
Туск: ЄС готовий до будь-якого розвитку подій довкола Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Європейська рада формалізувала досягнуті рішення між 27 країнами та Великою Британією щодо відкладення виходу

ЄС готовий до будь-якого розвитку подій довкола виходу Великої Британії з блоку, включаючи і варіант відкликання британським урядом заявки на Brexit. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск, йдеться на сайті Європейської ради.

За його словами, ЄС "готовий до найгіршого, але сподівається на краще".

"Щодо Brexit. Європейська рада формалізувала досягнуті вчора рішення між 27 країнами та Великою Британією щодо відкладення виходу та подовження процесу. Особисто я дуже щасливий таким розвитком. Як я сказав учора, це означає, що до 12 квітня все є можливим - угода, подовження, якщо Велика Британія вирішить змінити думки щодо власної стратегії, або відкликання статті 50, що є прерогативою уряду. Тож доля Brexit у руках наших британських друзів. Ми, як ЄС, є готові до найгіршого, але сподіваємося на краще. Як ви знаєте, надія помирає останньою", - наголосив Туск.

Нагадаємо, держави-члени ЄС погодили план відстрочення процесу Brexit. ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.

Раніше повідомлялося, Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexitякщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.

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