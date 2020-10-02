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До гасіння пожеж у Луганській області залучили потяг

Станично-Луганський район, П'ятниця 02 жовтня 2020 14:57
До гасіння пожеж у Луганській області залучили потяг
Фото: пожежний потяг (facebook.com/stnrda)
Автор: Дмитро Левицький

До гасіння пожеж та осередків тління вздовж лінії розмежування в Луганській області залучили техніку "Укрзалізниці". Залізничники станції Кіндрашівська-Нова вивели на колію пожежний поїзд.

Про це повідомляє Станично-Луганська державна районна адміністрація.

Поїзд займається гасінням пожеж між станціями Кіндрашівська-Нова та Огородня.

"Також, пожежний поїзд, маючи запас води 120 тонн, може оперативно заправляти пожежні машини", - додали в РДА.

Нагадаємо, станом на сьогодні ситуація з масштабними пожежами в Луганській області контрольована. Сьогодні в області вщух вітер, а також пішов дощ.

Також РБК-Україна писало, що рятувальники загасили осередки пожеж навколо КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування, але небезпека поширення вогню з прилеглої території залишається.

Крім того, за фактами пожеж у Луганській області правоохоронці відкрили 10 кримінальних проваджень. Від вогню постраждали близько 300 будинків.

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