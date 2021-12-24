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Туреччина вводить обов'язковий тест на СМА пари перед шлюбом

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Туреччина, П'ятниця 24 грудня 2021 05:24
Туреччина вводить обов'язковий тест на СМА пари перед шлюбом Фото: Туреччина вводить обов'язковий тест на СМА пари перед шлюбом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У Туреччині всім парам, які хочуть одружитися, перед шлюбом будуть робити скринінг на спинномозкову атрофію (СМА). З такою заявою виступив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

"Парам, які планують одружитися, потрібно буде пройти скринінг на хворобу спинномозкової атрофії (СМА) в рамках зусиль Туреччини по боротьбі зі смертельною хворобою", - повідомив міністр.

Скринінг буде обов'язковий, лабораторії почнуть його робити з 27 грудня.

Раніше міністр заявляв про те, що за результатами скринінгу пари, генетично мають ризик народження дитини зі СМА, зможуть за бажанням народити дитину за допомогою екстракорпорального запліднення, уникнувши цього ризику. Вартість цієї процедури буде покриватися державою.

У Туреччині, за даними МОЗ, цей діагноз ставлять одному з 6 000 новонароджених.

СМА - нервово-м'язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів і прогресивною атрофією м'язів і призводить до ранньої смерті. Захворювання обумовлено генетичним дефектом в гені SMN1.

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