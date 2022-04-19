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Перемовини заморожені, але Туреччина продовжить боротись за мир в Україні, - Ердоган

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Анкара, Вівторок 19 квітня 2022 00:00
Перемовини заморожені, але Туреччина продовжить боротись за мир в Україні, - Ердоган Реджеп Тайіп Ердоган (Фото: dailysabah.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні і досягнення стійкого миру між Москвою і Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане одним з кращих справ, зроблених в ім'я людства",- заявив Ердоган.

Президент Туреччини також зазначив, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою і Києвом за посередництва Анкари. За його словами, сторони домоглися відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання в якості мішені мирних жителів Краматорська кидають тінь на всі зусилля переговорних груп.

Президент Ердоган висловив упевненість, що мирне вирішення української кризи може бути знайдене шляхом діалогу і на основі збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

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