У Туреччині відбулись протести проти виходу зі Стамбульської конвенції

У містах Туреччини на вихідних жінки виходили на протести проти виходу країни зі Стамбульської конвенції. 20 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок .

Про це учасники та організатори заходів писали у Twitter.

Наймасовіші мітинги пройшли в Стамбулі. Також акції протесту пройшли в Коджаелі, Муглі, Испарті, Шанлиурфі, Ескішехірі, Агрі та інших містах.

Today in Paris, we denounced Turkey’s withdrawal from Istanbul Convention. We condemn this awful decision and we support the women and LGBT+s in Turkey who are resisting so bravely!#istanbulconventionsaveslives #istanbulsözleşmesiyaşatır #laconventiondistanbulsauvedesvies pic.twitter.com/BBYYVKVoHW — dilâra ‍ (@DilaraGurcu) March 27, 2021

У соцмережах запустили хештег #KararıGeriCek, що перекладається як "відклич рішення". Активістки оголосили про намір продовжувати акції протести, поки рішення про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції не буде скасоване.

Kütahya



İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda omuz omuzayız. CHP Kütahya Kadın kollarıyla birlikte;



Buradayız!#KararıGeriÇek Sözleşmeyi uygula pic.twitter.com/0oTtXjMcIt — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) March 28, 2021

Додамо, що в Європейському союзі висловили співчуття і нерозуміння, і закликали Туреччину переглянути рішення про вихід зі Стамбульської конвенції.

Також президент США Джо Байден розчарований рішенням Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок. За словами Байдена, гендерне насильство зачіпає кожну країну світу.