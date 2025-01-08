Турция допускает проведение военной операции против курдских группировок в Сирии, - МИД

Турция может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований. Анкара выдвинула определенные условия для "Рабочей партии Курдистана", которую считает террористической организацией (PПК / YPG).

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk .

Турецкий чиновник подчеркнул, что Сирия должна "решить проблему YPG".

"Мы как наше государство годами работаем над этим вопросом. Теперь, с новой реальностью, мы продолжаем свой путь по разным сценариям. Важнейшим из них является: теперь новая администрация в Сирии, очевидно, должна принять эту проблему и принять необходимые меры для обеспечения национальной целостности и региональной целостности своей страны", - сказал он.

Глава МИД Турции также высказался относительно "ультиматумов или условий" для курских группировок на территории Сирии.

"Если вы не хотите военной операции в регионе ни нашей, ни новой администрации в Сирии, условия для этого понятны. Мы подаем эти условия очень просто, правдиво, ничего и никого не скрывая. Какие наши условия для вас? Международные террористы из других стран покидают страну. Руководящий персонал PПK покидает страну. Руководство террористической организации должно покинуть Сирию", - рассказал Фидан.

С другой стороны, добавил он, сирийские курды, которые не являются членами "Рабочей партии Курдистана", должны "участвовать и жить нормальной жизнью без какого-либо ущерба для своей жизни и имущества".

"То есть новая сирийская администрация нам это гарантирует. Потому что это среди наших условий", - говорится в заявлении турецкого министра.

Он отмечает, что жизнь и собственность сирийских и курдских граждан "также будут в безопасности, и они присоединятся к новой администрации - они там будут существовать как равные граждане".

"Если в отношении террористической организации YPG не будет сделано ожидаемое, будет сделано то, что необходимо. Это военная операция", - заявил глава МИД Турции.

Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал "один раз, скажет и во второй раз".

"Но если результатов не будет, законным выбором станет военная операция (в Сирии - ред.)", - подчеркнул турецкий министр.