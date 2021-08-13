Туманність у вигляді хоботу слона: NASA зробила яскравий кадр космічної хмари
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробила яскраву світлину туманності, яка за формою нагадує хобот слона. Як відзначає агентство, фотографія присвячується Всесвітньому дню слонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку обсерваторії телескопу ім. Джеймса Вебба.
"Цей зоряний розплідник був сфотографований космічним телескопом "Спітцер" в інфрачервоному світлі, що дає попереднє уявлення про те, чим обсерваторія телескопу ім. Джеймса Вебба займається", - відзначає пресслужба.
Додамо, що туманність отримала назву IC 1396A й знаходиться у сузір’ї Цефей, що містить 148 зірок. Їх можна побачити неозброєним оком кожного вечора з вересня по грудень.
In honor of #WorldElephantDay, we’re featuring the Elephant’s Trunk Nebula. This stellar nursery was imaged by the Spitzer Space Telescope in infrared light, giving a preview of what #NASAWebb will provide.— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 12, 2021
Credit: NASA/JPL-Caltech/W. Reach (SSC/Caltech). pic.twitter.com/l6O4SevTKy