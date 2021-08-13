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Туманність у вигляді хоботу слона: NASA зробила яскравий кадр космічної хмари

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США , П'ятниця 13 серпня 2021 15:00
Туманність у вигляді хоботу слона: NASA зробила яскравий кадр космічної хмари Фото: NASA зробила яскравий кадр туманності Хобот Слона (spitzer.caltech.edu)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зробила яскраву світлину туманності, яка за формою нагадує хобот слона. Як відзначає агентство, фотографія присвячується Всесвітньому дню слонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку обсерваторії телескопу ім. Джеймса Вебба.

"Цей зоряний розплідник був сфотографований космічним телескопом "Спітцер" в інфрачервоному світлі, що дає попереднє уявлення про те, чим обсерваторія телескопу ім. Джеймса Вебба займається", - відзначає пресслужба.

Додамо, що туманність отримала назву IC 1396A й знаходиться у сузір’ї Цефей, що містить 148 зірок. Їх можна побачити неозброєним оком кожного вечора з вересня по грудень.

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