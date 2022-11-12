Туда же, куда и Ленина. Памятник Суворову в Измаиле уберут из виду

Депутатское большинство Измаильского горсовета Одесской области приняло решение о переносе памятника на территорию горуправления водопроводно-канализационного хозяйства, куда еще в 2016 году переместили из центра города скульптуру Ленина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Измаильского городского совета.

В решении говорится, что в Измаиле временно перенесут памятник Александру Суворову, который установлен в центре населенного пункта. В ходе заседания местные депутаты решили, что постамент будет перемещен на территорию КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства". "Убрать памятник Александру Суворову за пределы общественного пространства города - в место его временного хранения. Поручить исполнительному комитету горсовета организовать контроль за обустройством места временного хранения скульптурного изображения и других элементов памятника на территории КП Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", - говорится в решении горсовета, которое подписал городской голова Андрей Абрамченко. Кроме того, на коммунальные службы Измаила возложили ответственность за демонтаж и транспортировку памятника Александру Суворову на территорию местного водоканала.