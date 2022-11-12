Туда же, куда и Ленина. Памятник Суворову в Измаиле уберут из виду
Депутатское большинство Измаильского горсовета Одесской области приняло решение о переносе памятника на территорию горуправления водопроводно-канализационного хозяйства, куда еще в 2016 году переместили из центра города скульптуру Ленина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Измаильского городского совета.
В решении говорится, что в Измаиле временно перенесут памятник Александру Суворову, который установлен в центре населенного пункта.
В ходе заседания местные депутаты решили, что постамент будет перемещен на территорию КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".
"Убрать памятник Александру Суворову за пределы общественного пространства города - в место его временного хранения. Поручить исполнительному комитету горсовета организовать контроль за обустройством места временного хранения скульптурного изображения и других элементов памятника на территории КП Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", - говорится в решении горсовета, которое подписал городской голова Андрей Абрамченко.
Кроме того, на коммунальные службы Измаила возложили ответственность за демонтаж и транспортировку памятника Александру Суворову на территорию местного водоканала.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в центре Житомира демонтировали памятник российского поэта Александра Пушкина. Возможно, его обменяют на украинских военнопленных.
Также раньше мы писали, что в Киеве демонтируют памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и одному из военных предводителей большевиков во время советско-украинской войны Николаю Щорсу.
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