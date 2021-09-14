ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У кольорах Land Cruiser: Toyota RAV4 отримала особливу "позашляхову" версію Adventure

Новость на русском →
Вівторок 14 вересня 2021 15:05
У кольорах Land Cruiser: Toyota RAV4 отримала особливу "позашляхову" версію Adventure Toyota RAV4 Adventure (Фото: newsroom.toyota.eu)
Автор: Вадим Добровольский

Toyota RAV4 отримала особливу "позашляхову" версію Adventure. Її особливості - унікальні елементи в дизайні, розширене оснащення та особливе забарвлення кузова, як у класичного позашляховика Toyota Land Cruiser.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Toyota.

Toyota RAV4 Adventure адресована тим водіям, хто цінує активний спосіб життя і любить подорожувати. Однак незважаючи на заявлений "позашляховий" дух нової версії, всі доопрацювання звелися до дизайну і оснащення. Силовий агрегат і трансмісія залишилися без змін.

Зовні нова версія виділяється оригінальною решіткою радіатора чорного кольору і новим розташуванням фірмової емблеми на ній. А протитуманні фари поміщені в секції з незабарвленого пластику. З нього ж виконана ударостійка накладка на передньому бампері.

У кольорах Land Cruiser: Toyota RAV4 отримала особливу &quot;позашляхову&quot; версію AdventureЕфект посилюється за рахунок розширених колісних арок і нових 19-дюймових легкосплавних коліс з матово-сірою обробкою. Доповнює картину унікальна двоколірне забарвлення кузова: Мілітарі-колір Urban Khaki з дахом, передніми стійками та заднім спойлером, пофарбованими в сірий колір. Ця колірна схема віддає данину поваги класичному позашляховику Toyota Land Cruiser серії FJ40.

Інтер'єр приваблює обробкою з чорної екошкіри в поєднанні з контрастною помаранчевою прострочкою. Спеціально для Adventure додана нова підсвітка салону. На порогах - "тематичні" накладки з назвою версії.

У кольорах Land Cruiser: Toyota RAV4 отримала особливу &quot;позашляхову&quot; версію AdventureToyota RAV4 Adventure також отримала оновлене оснащення, яке вводиться в лінійці RAV4 з 2022 модельного року. Зокрема, це нові світлодіодні фари проекційного типу та світлодіодні передні протитуманні фари.

У салоні особливу увагу приділено додатковому комфорту і зручності з новим світлодіодним освітленням, регулюванням потужності для сидіння переднього пасажира, новими портами USB-C, придатними для зарядки сучасних смартфонів і інших гаджетів.

Під капотом - гібридна силова установка в складі 2,5-літрового бензинового ДВС і двох електромоторів (по одному на кожну вісь). Сукупна потужність становить 222 к.с. Кросовер оснащується системою інтелектуального повного приводу AWD-i.

У кольорах Land Cruiser: Toyota RAV4 отримала особливу &quot;позашляхову&quot; версію AdventureЄвропейські поставки нової версії RAV4 Adventure почнуться в першому кварталі 2022 року. Ближче до часу виходу на ринок стане відома і ціна. Про появу такого RAV4 в Україні поки немає інформації, але ймовірність цього досить велика.

Нагадаємо, в Україні стартують продажі нового компактного кросовера Toyota Yaris Cross. Ціни на новинку починаються з позначки 556 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp Автомобільний ринок
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку