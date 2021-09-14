Тепер і Yaris Cross: в Україні стартують продажі нового компактного кросовера Toyota

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Toyota в Україні .

Як неважко здогадатися з назви, кросовер Toyota Yaris Cross побудовано на платформі хетчбека Yaris. Але при цьому новинка довше його приблизно на 25 см. Новий паркетник стане самим компактним і найбільш доступним кросовером в українській лінійці Тойоти. Габарити Yaris Cross складають 4180 мм в довжину, 1765 мм в ширину і 1 560 мм у висоту. Колісна база - 2560 мм.

Автомобіль випускається виключно у виконанні з переднім приводом, зате на вибір покупцеві пропонуються дві версії з різними силовими установками - бензиновою та гібридною.

Тойота Яріс Cross початкового рівня - це автомобіль з бензиновою "трійкою "1.5 потужністю 125 к.с. Трансмісія - шестиступенева "механіка" або варіатор CVT.

Гібридний Yaris Cross оснащено силовою установкою 1.5 Hybrid з варіатором e-CVT, яка створена на основі силових установок, знайомих по C-HR, RAV4 і Camry. Трициліндровий 1,5-літровий двигун працює по циклу Аткінсона і розвиває 92 к.с., а сукупна потужність з урахуванням електромотора становить 116 к.с.

Починаючи з другого рівня оснащення для Yaris Cross доступний комплекс безпеки Toyota Safety Sense, в який входять адаптивний круїз-контроль, система попередження зіткнень, стеження за розміткою і розпізнавання дорожніх знаків. Для комплектації Active це опція, а для Lounge, Elegant і Adventure - стандартне оснащення.

Ціни Toyota Yaris Cross в Україні

Бензиновий мотор 1.5 і "механіка". Такий кросовер доступний тільки в базовій комплектації Live. Ціна - 556 528 гривень.

Бензиновий мотор 1.5 і варіатор CVT. Такий кросовер доступний в комплектаціях Live та Active. Ціна - 596 833 і 635 537 гривень відповідно.

Гібридна силова установка 1.5 Hybrid і варіатор e-CVT. Такий кросовер доступний в комплектаціях Active, Lounge, Elegant і Adventure. Ціна - від 690 877 гривень до 821 313 гривень.

Особливості найбільш багато оснащеного Yaris Cross в топ-комплектації Adventure - особливі бампери з декоративними накладками та рейлінги на даху.