У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, - експерт

Фото: Артем Компан (expro.com.ua)

Проблему різкого зростання вартості енергоресурсів і, як наслідок, підвищення тарифів на комунальні послуги необхідно вирішувати через механізм адресних субсидій, а не шляхом відмови від реформи ринку і поновлення державного регулювання цін.

Про це заявив глава правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

За його словами, щоб підтримати найбільш вразливі категорії побутових споживачів і погасити різницю в ціні комунальних послуг, яка виникла через різке зростання вартості енергоресурсів на світових ринках, необхідно виділити близько трьох мільярдів гривень .

"У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, а не регулюванням цін. Механізм субсидій є найбільш простим і зрозумілим механізмом допомоги громадянам. Ціна питання зараз - це три мільярди гривень", - зазначив він.

На думку голови асоціації, це допоможе тим українцям, які потребують допомоги, пережити місяць пікових тарифів, оскільки вже у лютому очікується зниження цін на енергоресурси.

"Держава повинна подбати про тих, хто не в змозі заплатити за комунальні послуги. Але продавати комунальні послуги забезпеченим українцям за соціальною ціною неправильно", - додав Компан.

Як відомо, в уряді пропонують розв'язувати проблему різкого зростання тарифів шляхом введення граничних цін, у тому числі на природний газ.

В Асоціації переконані, що запровадження таких обмежень у самий розпал опалювального сезону - це фактично відкат на сім років тому, що може привести до дефолту постачальників і проблем виконання зобов'язань за імпортними контрактами.

Компан звернув увагу, що розв'язання даної проблеми не може бути емоційним, а повинно враховувати оцінку його наслідків для всіх учасників і споживачів, і постачальників.

"Відмова від реформи ринку природного газу - це шлях в нікуди. На відновлення ринку після таких рішень може знадобитися дуже тривалий час", - вважає він.

Своєю чергою, експерти Асоціації поставників енергоресурсів розробили пакет заходів, які дозволять вирішити проблему, не відмовляючись від взятих на себе зобов'язань щодо реформування ринків природного газу та електроенергії.

Конкретні пропозиції щодо врегулювання тарифної кризи були передані Асоціацією на розгляд у профільне міністерство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів запровадить державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.