Цены на жилье за год выросли более чем на 10%: какие квартиры в Украине дорожают быстрее

В третьем квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 11,7%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 14,1%, на вторичном - на 10,5%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%, на вторичном - на 10,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 14,8%, на вторичном - на 11,1%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,6%, на вторичном - на 10,3%.

Аренда жилья

По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в октябре 2024 года составила 7 149 гривен. За последний месяц цены выросли на 0,7%, а с начала года аренда подорожала на 8,2%.

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда упала с начала года на 7,1% до 11 823 гривен. Львовская область на втором месте. Стоимость упала на 9,6% до 10 659 гривен.

Спрос на жилье

Ранее в НБУ заявили, что аренда жилья дорожает в 2024 году. Арендную ставку повышают, в том числе в снятом жилье. Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам ее аренды.

По данным НБУ, спрос на жилую недвижимость в Украине постепенно растет, но остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны.

Как отметили в НБУ, на вторичном рынке цены на жилье растут, однако эта тенденция скорее отражает движение обменного курса, чем изменение фундаментальных факторов спроса и предложения. Сделки на рынке все еще заключают с дисконтом от заявленных в объявлениях цен, хотя дисконты уменьшаются.