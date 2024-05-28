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Цены, возмещение НДС и валютные ограничения: Экспортеры рассказали о ключевых проблемах во время войны

Вторник 28 мая 2024 15:06
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Цены, возмещение НДС и валютные ограничения: Экспортеры рассказали о ключевых проблемах во время войны Фото: экспортеры рассказали о ключевых проблемах во время войны (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинские экспортеры во время войны сталкиваются с рядом проблем, среди которых сомнительные методы контроля трансфертного ценообразования, невозврат НДС, различные валютные ограничения и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK.

Отмечается, что одним из главных проблемных вопросов украинских экспортеров ГМК есть несовершенство системы контроля за трансфертным ценообразованием (ТЦУ). В частности, заключение Верховного Суда позволило налоговикам использовать котировки PLATTS как единственный источник информации для любой операции ТЦУ в пределах горнодобывающего и топливно-энергетического секторов.

Однако использование PLATTS по контролю ТЦУ может привести к давлению на бизнес, ведь применение определенных котировок может легко сделать любое экспортно-ориентированное украинское предприятие ГМК нерентабельным.

Наталья Артемчук, координатор налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации, отметила, что объединение готовит свою позицию по неоднозначным подходам налоговой службы по вопросам контроля ТЦУ, которую обнародуют в ближайшее время.

Еще одной проблемой украинских экспортеров ГМК является вопрос блокирования или задержки в возмещении НДС, которая за последнее время приобрела критическое значение. По словам Ирины Евсюковой, начальницы департамента по учетной отчетности Ferrexpo, компания сталкивается с двумя ключевыми проблемами: блокированием налоговых накладных и отказом или задержкой в возмещении НДС. Как следствие предприятия теряют оборотные средства и не могут осуществлять финансовое планирование.

Еще одним очень важным вопросом для экспортеров есть чрезмерное валютное регулирование, неопределенность и нечеткость применения норм валютных ограничений. Одним из примеров такой правовой неопределенности есть существование предельного срока возврата валютной выручки.

По словам Олега Крикавского, директора по связям с госорганами "АрселорМиттал Кривой Рог", компания сталкивается даже с индивидуальной ответственностью за невозвращение валютной выручки контрагентами. Компания апеллировала к НБУ, но решить эту проблему пока не удалось.

"Это выглядит как целенаправленная политика государства против украинских компаний - не важно, с иностранными инвестициями или без. Компании не должны бояться открытого диалога с властью и публично говорить о проблемах. Власть боится публичности и хочет, чтобы ее всегда хвалили. Но когда есть определенные неправильные вещи с ее стороны, так надо не бояться об этом говорить", - говорит Ксения Оринчак, исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины.

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