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Цены на газ в Украине упали после роста в течение четырех месяцев

Украина, Четверг 07 декабря 2023 10:06
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Цены на газ в Украине упали после роста в течение четырех месяцев Фото: Цены на газ в Украине упали до 14,4 тысяч гривен за тысячу кубометров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за ноябрь 2023 года. Стоимость составила 14 381 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 5,4% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Таким образом, газ подешевел после роста в течение четырех месяц подряд. За последний год цена опустилась в два раза.

Цены на газ в Украине упали после роста в течение четырех месяцев

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 450 долларов за тысячу кубометров (12,2 тысяч гривен).

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе упали, и в рынок прогнозирует уровень около 550 долларов за тысячу кубометров зимой 2023-2024 годов, что представляет собой снижение на 30% по сравнению с зимой 2022-2023 годов.

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров, в 2024 году вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.

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