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Цены на газ для промышленности могут вырасти из-за рекордно низких запасов, - GMK Center

Воскресенье 16 февраля 2025 17:59
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Цены на газ для промышленности могут вырасти из-за рекордно низких запасов, - GMK Center Фото: цены на газ для промышленности могут вырасти из-за рекордно низких запасов (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Стоимость газа для украинской промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов в хранилищах (ПХГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center.

"В феврале рынок газа лихорадит снова - теперь уже из-за рекордно низких запасов в ПХГ. Сейчас украинские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 9%. Таких низких запасов не было никогда за всю историю. Эксперты предупреждают: в условиях военных рисков, дефицита газа и роста цен на европейских хабах ситуация может привести к новому витку кризиса и резкому увеличению стоимости газа для промышленности", - говорится в ней.

Отмечается, что причинами дефицита газа могли стать недостатки торговой стратегии "Нафтогаза", рост цены на газ в Европе и последствия ударов по газовой инфраструктуре.

Вследствие этого вырастут цены на газ в Украине, что приведет к дополнительным расходам промышленности.

"Любой рост составляющих себестоимости выплавки стали негативно повлияет на работу метпредприятий. Особенно сильное влияние роста цен на газ ожидается на работу "Запорожстали", где из-за специфики производства расход газа значительно выше, чем на других предприятиях", - цитирует издание президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.

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