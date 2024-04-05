Цены на бензин, дизель и газ могут быть справедливыми - нужно выровнять акциз, - эксперт

Кабинет министров должен установить справедливость на топливном рынке. Нужно подравнять ставки акцизов для разных видов топлива и добиться уплаты налогов всеми участниками рынка.

"Помимо повышения акцизов, Кабмин должен установить справедливость на топливном рынке. Во-первых, акцизы на разные виды топлива должны платиться в соответствии с его энергетической ценностью - то есть дизтопливо и бензин должны стать сравнительно дешевле, а газ - подтянуться к их уровню. Во-вторых , налоги в полной мере должны платить все участники рынка, иначе чиновники будут продолжать выезжать за счет добросовестных компаний.Это все нужно делать одновременно. Тогда можно ожидать надлежащий эффект от законодательных решений. А не надеяться, что они сработают сами по себе", - написал Черненко.

Он убежден, что следует устранить диспропорции и несправедливости на топливном рынке.

"Момент первый. Непропорциональное и несправедливое изменение акциза на сжиженный газ. Нескрытый лоббизм, не иначе. Второй момент. Согласно срезу топливного рынка, лишь некоторые его участники добросовестно платят налоги, другие - налоговые уклоняющие. Суммарно до 15 млрд грн в год может собирать государство только в этой области, если усилит контроль за сбором налогов", - отметил эксперт.

По его мнению, причиной повышения акцизов стала нехватка денег в государстве в условиях войны.

"Но ищут чиновники налоги там где легче, а не там, где нужно. Так повышение акцизов прямо отразится на ценниках на стелах АЗК, а значит и на всех других процессах, где задействовано топливо. А это почти все: от продуктов к услугам. То есть чиновники пошли по традиционному пути – механически полезли в карман к людям. Ну, это не впервые", - подчеркнул эксдепутат.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на своем заседании одобрил законопроект, которым повышаются ставки акцизов на топливо.

Согласно проекту закона, в этом году акциз на бензин подорожает на 29,1 евро, на дизельное топливо - на 38,1 евро, а на сжиженный газ – на 3,6 евро за 1 тыс. литров.

По данным директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, чиновники использовали в законопроекте минимальные ставки европейских акцизов. Если посчитать по состоянию на сегодня, налоговая составляющая увеличится в бензине на 7,3 грн/л, дизеле - 9,6 грн/л и LPG - 0,9 грн/л.