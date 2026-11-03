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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 3 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:37 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 3 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо на АЗС сегодня (Getty Images)
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По состоянию на 3 ноября стоимость дизельного топлива на АЗС стабильно превышает 100 гривен за литр, а сжиженный газ находится на грани очередного рекордного скачка.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Дизельное топливо содержит высокие отметки: Обычная марка ДТ на большинстве заправок стоит от 102,90 до 108,00 грн/л, в то время как брендовые виды (Pulls, Mustang, NANO Extro) достигают 105,90 - 111,00 грн/л.

Автогаз на пороге 60 гривен: На большинстве АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза остановилась в шаге от новой психологической отметки - 59,90 грн/л. Сеть UPG за сутки подняла стоимость на 1 гривну (до 58,90 грн/л). Главные причины дефицита и подорожания - высокий спрос в Азии, дефицит в Европе и блокирование импорта через Дунай.

Бензиновый сегмент: Стоимость популярного А-95 варьируется от 88,90 грн/л до 95,90 грн/л. Премиальный бензин 100 марки стоит 100,90-105,00 грн/л.

Цены на АЗС 3 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 3 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 3 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 105,90 грн
  • ДТ: 103,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 58,90 грн (+1 грн)

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