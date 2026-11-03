Цены на АЗС 3 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
По состоянию на 3 ноября стоимость дизельного топлива на АЗС стабильно превышает 100 гривен за литр, а сжиженный газ находится на грани очередного рекордного скачка.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Дизельное топливо содержит высокие отметки: Обычная марка ДТ на большинстве заправок стоит от 102,90 до 108,00 грн/л, в то время как брендовые виды (Pulls, Mustang, NANO Extro) достигают 105,90 - 111,00 грн/л.
Автогаз на пороге 60 гривен: На большинстве АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза остановилась в шаге от новой психологической отметки - 59,90 грн/л. Сеть UPG за сутки подняла стоимость на 1 гривну (до 58,90 грн/л). Главные причины дефицита и подорожания - высокий спрос в Азии, дефицит в Европе и блокирование импорта через Дунай.
Бензиновый сегмент: Стоимость популярного А-95 варьируется от 88,90 грн/л до 95,90 грн/л. Премиальный бензин 100 марки стоит 100,90-105,00 грн/л.
Детализация цен на АЗС 3 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 56,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 58,90 грн (+1 грн)