Цена войны: Счетная палата назвала размер расходов госбюджета на оборону

В первом полугодии 2023 года поступления из внутренних источников (893 млрд гривен) полностью обеспечили потребности государственного бюджета в расходах на национальную безопасность и оборону. Социальные расходы финансировались за счет международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Счетной палаты .

По данным пресс-службы, расходы на нацбезопасность и оборону составили 49% расходов общего фонда.

Внешняя финансовая поддержка международных финансовых организаций составляла половину поступлений общего фонда госбюджета и направлялась в частности на заработную плату работникам (кроме военных) государственных учреждений, социальную защиту и здравоохранение.

Кроме того, в I полугодии 2023 перевыполнен годовой план поступлений в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В Фонд поступило 45 млрд гривен, еще 17 млрд гривен составляли остатки средств на начало года, расходы проведены на сумму 4 млрд гривен, или 19% выделенных Кабмином.

Из резервного фонда в отчетном периоде Кабмин выделил средства на меры по укреплению обороноспособности государства, предоставлению материальной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва плотины Каховской ГЭС и обеспечения питьевой водой четырех регионов Украины, сообщили в пресс-службе.

Напомним, расходы на оборону в 2023 году составляют 1,6 триллиона гривен, и это не окончательная цифра. В то же время Украина соберет налоги на 1,3 триллиона гривен. Украина не может использовать международную финансовую помощь (еще 1,6 триллиона гривен) на военные цели, эти средства уходят на социальные расходы.

По данным Минфина, в 2024 году расходы сектора безопасности и обороны не будут ниже, чем в текущем году.