Цифровая экосистема DREAM стала единой платформой для публичных инвестпроектов, - Шуляк

Единый портфель публичных инвестиций государства, на финансирование проектов которого на 2025 год предусмотрели финансирование в размере более 224 млрд грн, будет формироваться с использованием Единой информационной системы управления публичными инвестиционными проектами, в основе которой будет цифровая экосистема восстановления DREAM.

Об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионально развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Ее полноценное закрепление как обязательной для всех проектов восстановления, которые будут реализовываться за государственный счет, возможно после принятия законопроекта "Об основных принципах восстановления".

Она сообщила, что на прошлой неделе в парламенте приняли законопроект №12245, согласно которому единый портфель публичных инвестиций государства будет формироваться с использованием Единой информационной системы управления публичными инвестиционными проектами, в основе которой будет DREAM. Это заложило основу для законодательного урегулирования DREAM как единой платформы для публичных инвестиционных проектов.

Однако в ВР рассчитывают на полноценное закрепление DREAM для обязательного использования для проектов по восстановлению, которые происходят за государственный счет - благодаря принятию законопроекта "Об основных принципах восстановления".

"Государство сформировало единый портфель публичных инвестиций, который объединяет на сегодня 787 проектов. На 2025 год предусмотрели финансирование этой программы из разных источников в размере более 224 млрд грн. Поэтому сверхважно, чтобы она реализовалась максимально прозрачно и подотчетно. Экосистема DREAM, которая в тестовом режиме работает уже больше года для проектов по восстановлению, позволяет это обеспечить. Но сверхважно, чтобы DREAM закрепили как обязательную для проектов по восстановлению на уровне закона. Прозрачность и подотчетность нужны для любых проектов по восстановлению, которые реализуются за государственный счет", - отметила Шуляк.

По ее словам, в системе сейчас зарегистрировано 7949 проектов на общую сумму 497 млрд гривен и 4318 проектов, то есть 54% из них уже выполняются. При этом, общий ориентированный бюджет на них оценивается в 496 млрд гривен, но сумма имеющегося финансирования составляет 93,4 млрд гривен. Эти суммы, подчеркнула нардеп, красноречиво свидетельствуют об эффективности цифровых решений для подотчетного восстановления - почти четверть заявленных общинами проектов уже нашли внешнее финансирование.

Шуляк также отметила, что сейчас отсутствие необходимого законодательства в сфере восстановления является ключевым препятствием для полноценного восстановления громад. Об этом свидетельствуют результаты аудита, проведенного Счетной палатой в 2024 году.

В отчете, отметила Шуляк, четко указано, что отсутствие утвержденных нормативных документов, таких как законопроект "Об основных принципах восстановления Украины", план восстановления и развития регионов и т.д., не способствует восстановлению разрушенной военной агрессией РФ инфраструктуры. Поэтому Счетная палата рекомендует внести на рассмотрение Кабмина уже упомянутый законопроект "Об основах восстановления Украины", который уже прошел серию публичных консультаций и доступен для предоставления предложений на сайте Министерства развития общин и территорий.

"Если говорить о новой законодательной рамке восстановления, нам бы очень хотелось, чтобы были зафиксированы основные принципы восстановления. Потому что мы говорим и о человекоцентричности, устранении забюрократизированности, устойчивом развитии, и о циркулярной экономике, и о принципе "строить лучше, чем было", и о "зеленом курсе", об энергоэффективности, экологичности и тому подобное. Все эти вещи, я считаю, нужно зафиксировать непосредственно на уровне законодательства для того, чтобы все-все проекты, которые касаются восстановления, шли уже по новым современным правилам и стандартам", - подытожила Елена Шуляк.