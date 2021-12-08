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Ціни на бензин та автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

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Середа 08 грудня 2021 13:57
Ціни на бензин та автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин та ДП впали на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 8 грудня 2021 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,51 гривень за літр (-0,04 гривень), на бензин А-95 – 30,28 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне паливо – 29,54 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз – 19,07 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Ціни на бензин та автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин та ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку станом на 1 грудня.

Розрахункові ціни для бензину знижено на 1,27 гривень з 27,15 гривень до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива знижено на 56 копійок з 23,83 гривень до 23,27 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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