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Ціни на АЗС продовжують зростати: дорожчають бензин, ДП і автомобільний газ

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П'ятниця 09 липня 2021 14:34
Ціни на АЗС продовжують зростати: дорожчають бензин, ДП і автомобільний газ Фото: ціни на АЗС майже стабілізувалися (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Роздрібні ціни на бензин 9 липня 2021 року незначно підвищилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Також продовжують дорожчати дизельне паливо і автомобільний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на АЗС продовжують зростати: дорожчають бензин, ДП і автомобільний газ

Фото: ціни на АЗС (Інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,11 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,42 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,39 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на АЗС продовжують зростати: дорожчають бензин, ДП і автомобільний газ

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