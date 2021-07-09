Ціни на АЗС продовжують зростати: дорожчають бензин, ДП і автомобільний газ
Фото: ціни на АЗС майже стабілізувалися (Віталій Носач/РБК-Україна)
Роздрібні ціни на бензин 9 липня 2021 року незначно підвищилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Також продовжують дорожчати дизельне паливо і автомобільний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Фото: ціни на АЗС (Інфографіка РБК-Україна)
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,11 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,42 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,39 гривень за літр (+0,01 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: