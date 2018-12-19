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Ціни на АЗС у Києві значно знизилися

Новини » Енергетика    19.12.2018 - 14:08
Ціни на АЗС у Києві значно знизилися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільші заправки знизили ціни на бензин

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 19 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

29,79

30,29

31,09

30,29

14,39

WOG

29,99 (-1,00)

30,99 (-1,00)

31,99 (-1,00)

30,99 (-0,50)

14,28 (-0,40)

AMIC

28,99

29,99

30,99

29,49

13,89 (-0,10)

БРСМ-Нафта

26,99 (-0,50)

27,99 (-0,50)

29,19 (-0,60)

27,79 (-0,20)

14,19

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

14,10

Shell

29,99

31,69 (-0,20)

34,19 (-0,20)

31,19 (-0,20)

14,15 (-0,20)

ОККО

29,99 (-1,00)

30,99 (-1,00)

31,99 (-1,00)

30,99 (-0,50)

14,29 (-0,40)

SUN OIL

27,99

28,99

29,99

28,49

13,99

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

29,00 (-0,75)

30,00 (-0,75)

31,00 (-0,75)

29,85 (-0,40)

13,80 (-0,30)

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

27,40 (-1,00)

28,40 (-1,00)

30,70 (-1,00)

27,90 (-0,60)

13,70 (-0,30)

Mango

27,29

28,29

29,69

27,29

13,49

SOCAR

30,99

31,99

32,99

31,99

14,79

Маркет

27,72

28,82

28,28

  

Luxwen

28,69

29,19

30,79

30,69

13,99

Chipo

26,99

27,49

31,99

27,99

  
 

29,13 (-0,38)

30,13 (-0,40)

31,17 (-0,30)

29,96 (-0,21)

14,10 (-0,12)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві водій маршрутки збив пішохода і врізався в дерево.

 

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