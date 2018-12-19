Ціни на АЗС у Києві значно знизилися

Найбільші заправки знизили ціни на бензин
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 19 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,79
|
30,29
|
31,09
|
30,29
|
14,39
|
WOG
|
29,99 (-1,00)
|
30,99 (-1,00)
|
31,99 (-1,00)
|
30,99 (-0,50)
|
14,28 (-0,40)
|
AMIC
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,49
|
13,89 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
26,99 (-0,50)
|
27,99 (-0,50)
|
29,19 (-0,60)
|
27,79 (-0,20)
|
14,19
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
14,10
|
Shell
|
29,99
|
31,69 (-0,20)
|
34,19 (-0,20)
|
31,19 (-0,20)
|
14,15 (-0,20)
|
ОККО
|
29,99 (-1,00)
|
30,99 (-1,00)
|
31,99 (-1,00)
|
30,99 (-0,50)
|
14,29 (-0,40)
|
SUN OIL
|
27,99
|
28,99
|
29,99
|
28,49
|
13,99
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
29,00 (-0,75)
|
30,00 (-0,75)
|
31,00 (-0,75)
|
29,85 (-0,40)
|
13,80 (-0,30)
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40
|
UPG
|
27,40 (-1,00)
|
28,40 (-1,00)
|
30,70 (-1,00)
|
27,90 (-0,60)
|
13,70 (-0,30)
|
Mango
|
27,29
|
28,29
|
29,69
|
27,29
|
13,49
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,99
|
14,79
|
Маркет
|
27,72
|
28,82
|
‒
|
28,28
|
Luxwen
|
28,69
|
29,19
|
30,79
|
30,69
|
13,99
|
Chipo
|
26,99
|
27,49
|
31,99
|
27,99
|
29,13 (-0,38)
|
30,13 (-0,40)
|
31,17 (-0,30)
|
29,96 (-0,21)
|
14,10 (-0,12)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві водій маршрутки збив пішохода і врізався в дерево.