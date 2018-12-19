Ціни на АЗС у Києві значно знизилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільші заправки знизили ціни на бензин

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 19 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 29,79 30,29 31,09 30,29 14,39 WOG 29,99 (-1,00) 30,99 (-1,00) 31,99 (-1,00) 30,99 (-0,50) 14,28 (-0,40) AMIC 28,99 29,99 30,99 29,49 13,89 (-0,10) БРСМ-Нафта 26,99 (-0,50) 27,99 (-0,50) 29,19 (-0,60) 27,79 (-0,20) 14,19 Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,10 Shell 29,99 31,69 (-0,20) 34,19 (-0,20) 31,19 (-0,20) 14,15 (-0,20) ОККО 29,99 (-1,00) 30,99 (-1,00) 31,99 (-1,00) 30,99 (-0,50) 14,29 (-0,40) SUN OIL 27,99 28,99 29,99 28,49 13,99 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 29,00 (-0,75) 30,00 (-0,75) 31,00 (-0,75) 29,85 (-0,40) 13,80 (-0,30) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 27,40 (-1,00) 28,40 (-1,00) 30,70 (-1,00) 27,90 (-0,60) 13,70 (-0,30) Mango 27,29 28,29 29,69 27,29 13,49 SOCAR 30,99 31,99 32,99 31,99 14,79 Маркет 27,72 28,82 ‒ 28,28 Luxwen 28,69 29,19 30,79 30,69 13,99 Chipo 26,99 27,49 31,99 27,99 29,13 (-0,38) 30,13 (-0,40) 31,17 (-0,30) 29,96 (-0,21) 14,10 (-0,12)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві водій маршрутки збив пішохода і врізався в дерево.