Ціни на АЗС у Києві продовжують знижуватися

Ілюстративне фото (УНІАН)

На заправках знову подешевшав автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 5 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися, автомобільний газ в черговий раз подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,49 28,39 29,39 28,99 11,39 (-0,06) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,28 (-0,30) AMIC 27,79 28,79 29,79 28,79 10,69 БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 26,49 10,99 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,20 (-0,40) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 11,49 (-0,30) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,29 (-0,30) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,69 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,55 Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 25,95 10,25 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,70 Mango 25,39 26,39 27,79 25,99 10,45 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 11,69 Маркет 25,55 (-0,36) 26,66 (-0,33) ‒ 25,55 (-0,71) Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 10,79 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,46 (-0,01) 28,52 29,46 28,45 (-0,01) 10,89 (-0,10)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні обмежать рух на двох мостах.