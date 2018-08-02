Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

Ціни на паливо зростають на заправках SOCAR

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 2 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,39 30,29 27,49 14,35 (-0,10) WOG 30,95 31,95 32,95 29,45 14,55 AMIC 29,29 29,79 30,79 28,29 14,19 БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 14,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,90 Shell 30,39 31,39 33,59 28,89 14,19 ОККО 30,99 31,99 32,99 29,49 14,59 SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,90 14,20 Авіас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 27,25 13,85 Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,85 UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 13,90 Mango 26,59 27,59 28,99 25,49 13,55 SOCAR 30,79 (+0,30) 31,79 (+0,30) 32,79 (+0,30) 29,29 (+0,30) 14,49 Маркет 26,99 27,99 ‒ 25,80 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,99 Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 13,69 28,92 (+0,01) 29,81 (+0,01) 30,54 (+0,02) 27,63 (+0,01) 14,11 (-0,01)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на розв'язці біля метро "Позняки" на два дні закриють рух транспорту.