Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

Новини Енергетика 11.07.2018 - 13:49
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці практично не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 11 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,29

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,59

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

12,99

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,39

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,39

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,69

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

12,99

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

12,80

Mango

26,79

27,59

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,59

Маркет

27,72

28,28

25,99

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,19

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,99
 

28,78

29,67

30,43

27,46

13,20

 

Нагадаємо, в Києві під Верховною радою триває мітинг власників автомобілів на єврономерах.

Через мітинги під Радою та Кабміном у центрі Києва посилено заходи безпеки
Теги:  Київ,  АЗС,  бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС