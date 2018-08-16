Ціни на АЗС в Києві залишаються стабільними

Ціни на пальне не змінилися

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 16 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,74 29,74 30,89 27,64 14,34 WOG 30,95 31,95 32,95 29,45 14,55 AMIC 29,29 29,99 30,99 28,29 14,19 БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 14,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,90 Shell 30,79 31,79 33,99 29,29 14,19 ОККО 30,99 31,99 32,99 29,49 14,59 SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,90 14,20 Авіас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,10 30,10 31,10 27,60 13,95 Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,85 UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 14,00 Mango 26,79 27,79 30,19 25,79 13,55 SOCAR 30,99 31,99 32,99 29,49 14,49 Маркет 26,99 27,99 ‒ 25,80 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,99 Chipo 27,99 28,49 31,49 26,29 13,69 29,01 29,95 30,77 27,74 14,12

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту Києва через негоду скасували кілька рейсів.