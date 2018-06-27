Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Ціни на бензин у столиці практично не змінилися
Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 27 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем незначно знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99
|
29,69
|
30,29
|
27,99
|
13,39
|
WOG
|
30,45
|
31,45
|
32,45
|
28,95
|
13,59 (-0,20)
|
AMIC
|
28,99
|
29,49
|
30,49
|
27,99
|
12,89
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
13,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,20
|
Shell
|
30,39
|
31,39
|
33,59
|
28,89
|
13,29
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,59 (-0,20)
|
SUN OIL
|
26,90 (+0,01)
|
27,90 (+0,01)
|
28,40 (-0,50)
|
26,00 (+0,01)
|
13,40 (+0,01)
|
Авіас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
27,25
|
12,99 (-0,10)
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
12,95
|
UPG
|
27,30
|
28,30
|
31,10
|
25,90 (+0,10)
|
12,80
|
Mango
|
26,79
|
27,59
|
28,99
|
25,49
|
12,50
|
SOCAR
|
30,49 (-0,10)
|
31,49 (-0,10)
|
32,49 (-0,10)
|
28,99
|
13,79 (+0,10)
|
Маркет
|
27,72
|
28,28
|
‒
|
26,62
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
12,99
|
Chipo
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
12,69
|
28,82
|
29,70
|
30,43 (-0,04)
|
27,59
|
13,16 (-0,03)
Нагадаємо, в Києві сьогодні заборонять рух вздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській.