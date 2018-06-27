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Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

НовиниЕнергетика    27.06.2018 - 13:37
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці практично не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 27 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем незначно знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,29

27,99

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,59 (-0,20)

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

12,89

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,59 (-0,20)

SUN OIL

26,90 (+0,01)

27,90 (+0,01)

28,40 (-0,50)

26,00 (+0,01)

13,40 (+0,01)

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

12,99 (-0,10)

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,30

28,30

31,10

25,90 (+0,10)

12,80

Mango

26,79

27,59

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,49 (-0,10)

31,49 (-0,10)

32,49 (-0,10)

28,99

13,79 (+0,10)

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,69
 

28,82

29,70

30,43 (-0,04)

27,59

13,16 (-0,03)

 

Нагадаємо, в Києві сьогодні заборонять рух вздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській.

 

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Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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