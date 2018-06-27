Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Ціни на бензин у столиці практично не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 27 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем незначно знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,69 30,29 27,99 13,39 WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,59 (-0,20) AMIC 28,99 29,49 30,49 27,99 12,89 БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,39 31,39 33,59 28,89 13,29 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,59 (-0,20) SUN OIL 26,90 (+0,01) 27,90 (+0,01) 28,40 (-0,50) 26,00 (+0,01) 13,40 (+0,01) Авіас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 27,25 12,99 (-0,10) Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 27,30 28,30 31,10 25,90 (+0,10) 12,80 Mango 26,79 27,59 28,99 25,49 12,50 SOCAR 30,49 (-0,10) 31,49 (-0,10) 32,49 (-0,10) 28,99 13,79 (+0,10) Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 12,69 28,82 29,70 30,43 (-0,04) 27,59 13,16 (-0,03)

Нагадаємо, в Києві сьогодні заборонять рух вздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській.