Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Ціни на бензин у столиці знизилися в середньому на п'ять копійок

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 6 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,89 30,89 28,09 13,59 WOG 30,95 31,95 32,95 29,45 13,79 AMIC 28,69 29,29 30,29 27,79 13,09 БРСМ-Нафта 27,39 27,99 29,19 25,99 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,89 (-0,40) 31,89 (-0,40) 34,09 (-0,40) 29,39 (-0,40) 13,29 ОККО 30,99 31,99 32,99 29,49 13,69 (-0,10) SUN OIL 26,90 27,90 28,90 26,40 12,90 Авіас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,30 (-0,25) 30,30 (-0,25) 31,30 (-0,25) 27,80 (-0,25) 13,09 Народна 27,30 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 28,00 29,00 31,80 26,20 13,00 Mango 26,99 27,99 28,99 25,49 12,50 SOCAR 30,99 31,99 32,99 29,49 13,79 Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 27,79 (-0,05) 28,29 (-0,05) 30,99 (-0,04) 25,99 (-0,05) 12,69 (-0,01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Василя Порика на три дні частково обмежать рух транспорту.