Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

НовиниЕнергетика    06.06.2018 - 13:54
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці знизилися в середньому на п'ять копійок

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 6 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,89

30,89

28,09

13,59

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

13,79

AMIC

28,69

29,29

30,29

27,79

13,09

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

29,19

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,89 (-0,40)

31,89 (-0,40)

34,09 (-0,40)

29,39 (-0,40)

13,29

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

13,69 (-0,10)

SUN OIL

26,90

27,90

28,90

26,40

12,90

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,30 (-0,25)

30,30 (-0,25)

31,30 (-0,25)

27,80 (-0,25)

13,09

Народна

27,30

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

28,00

29,00

31,80

26,20

13,00

Mango

26,99

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

13,79

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99
 

27,79 (-0,05)

28,29 (-0,05)

30,99 (-0,04)

25,99 (-0,05)

12,69 (-0,01)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Василя Порика на три дні частково обмежать рух транспорту.

 

У Києві частково почнуть перекривати Шулявський шляхопровід
Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top