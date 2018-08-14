Ціни на АЗС в Києві не змінилися

Новини Енергетика 14.08.2018 - 15:49
Ілюстративне фото (pixabey)
Ілюстративне фото (pixabey)

Ціни на паливо залишаються стабільними

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 14 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,74

29,74

30,89

27,64

14,34

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

14,55

AMIC

29,29

29,99

30,99

28,29

14,19

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

14,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,79

31,79

33,99

29,29

14,19

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

14,59

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,90

14,20

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,10

30,10

31,10

27,60

13,95

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,85

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

14,00 (+0,10)

Mango

26,79

27,79

30,19

25,79

13,55

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

14,49

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,99

Chipo

27,99

28,49

31,49

26,29

13,69
 

29,01

29,95

30,77

27,74

14,12 (+0,01)

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві частково обмежать рух транспорту по проспекту Палладіна.

 

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Теги:  Київ,  АЗС,  бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС