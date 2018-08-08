Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Новини Енергетика 08.08.2018 - 13:56
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо зростають на заправках Amic і Glusco

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 8 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

28,74

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

30,95

29,74

30,89 (+0,15)

27,64

14,34

WOG

29,29

31,95

32,95

29,45

14,55

AMIC

26,99

29,99 (+0,20)

30,99 (+0,20)

28,29

14,29

БРСМ-Нафта

27,00

27,79

28,99

25,79

14,29

Укрнафта

30,79

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,99

31,79

33,99

29,29

14,19

ОККО

26,90

31,99

32,99

29,49

14,59

SUN OIL

26,95

27,90

28,40

25,90

14,20

Авіас

29,10

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

27,00 (+0,10)

30,10 (+0,10)

31,10 (+0,10)

27,60 (+0,10)

13,95 (+0,10)

Народна

27,30

27,90

28,55

26,20

13,85

UPG

26,79

28,30

31,10

25,80

13,90

Mango

30,99

27,79

30,19

25,79

13,55

SOCAR

26,99

31,99

32,99

29,49

14,49

Маркет

28,99

27,99

25,80

  

Luxwen

27,99

29,99

27,99

13,99

Chipo

29,01

28,49

31,49

26,29

13,69
 

28,74 (+0,01)

29,95 (+0,03)

30,77 (+0,03)

27,74 (+0,01)

14,12 (+0,01)

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сталася смертельна ДТП біля станції метро "Сирець".

 

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Теги:  Київ,  АЗС,  бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС