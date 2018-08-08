Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ціни на паливо зростають на заправках Amic і Glusco

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 8 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

28,74 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 30,95 29,74 30,89 (+0,15) 27,64 14,34 WOG 29,29 31,95 32,95 29,45 14,55 AMIC 26,99 29,99 (+0,20) 30,99 (+0,20) 28,29 14,29 БРСМ-Нафта 27,00 27,79 28,99 25,79 14,29 Укрнафта 30,79 28,00 28,50 26,00 13,90 Shell 30,99 31,79 33,99 29,29 14,19 ОККО 26,90 31,99 32,99 29,49 14,59 SUN OIL 26,95 27,90 28,40 25,90 14,20 Авіас 29,10 27,95 28,45 26,00 Glusco 27,00 (+0,10) 30,10 (+0,10) 31,10 (+0,10) 27,60 (+0,10) 13,95 (+0,10) Народна 27,30 27,90 28,55 26,20 13,85 UPG 26,79 28,30 31,10 25,80 13,90 Mango 30,99 27,79 30,19 25,79 13,55 SOCAR 26,99 31,99 32,99 29,49 14,49 Маркет 28,99 27,99 ‒ 25,80 Luxwen 27,99 29,99 ‒ 27,99 13,99 Chipo 29,01 28,49 31,49 26,29 13,69 28,74 (+0,01) 29,95 (+0,03) 30,77 (+0,03) 27,74 (+0,01) 14,12 (+0,01)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сталася смертельна ДТП біля станції метро "Сирець".