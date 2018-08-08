Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися
Ціни на паливо зростають на заправках Amic і Glusco
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 8 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
28,74
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
30,95
|
29,74
|
30,89 (+0,15)
|
27,64
|
14,34
|
WOG
|
29,29
|
31,95
|
32,95
|
29,45
|
14,55
|
AMIC
|
26,99
|
29,99 (+0,20)
|
30,99 (+0,20)
|
28,29
|
14,29
|
БРСМ-Нафта
|
27,00
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
14,29
|
Укрнафта
|
30,79
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,90
|
Shell
|
30,99
|
31,79
|
33,99
|
29,29
|
14,19
|
ОККО
|
26,90
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,59
|
SUN OIL
|
26,95
|
27,90
|
28,40
|
25,90
|
14,20
|
Авіас
|
29,10
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
27,00 (+0,10)
|
30,10 (+0,10)
|
31,10 (+0,10)
|
27,60 (+0,10)
|
13,95 (+0,10)
|
Народна
|
27,30
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,85
|
UPG
|
26,79
|
28,30
|
31,10
|
25,80
|
13,90
|
Mango
|
30,99
|
27,79
|
30,19
|
25,79
|
13,55
|
SOCAR
|
26,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,49
|
Маркет
|
28,99
|
27,99
|
‒
|
25,80
|
Luxwen
|
27,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,99
|
Chipo
|
29,01
|
28,49
|
31,49
|
26,29
|
13,69
|
28,74 (+0,01)
|
29,95 (+0,03)
|
30,77 (+0,03)
|
27,74 (+0,01)
|
14,12 (+0,01)
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сталася смертельна ДТП біля станції метро "Сирець".