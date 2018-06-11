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Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

НовиниЕнергетика    11.06.2018 - 14:42
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці майже не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 11 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,89

30,89

28,09

13,59

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

13,69

AMIC

28,69

29,29

30,29

27,79

12,99

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

29,19

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,89

31,89

34,09

29,39

13,29

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

13,69

SUN OIL

26,89 (-0,01)

27,89 (-0,01)

28,90

25,99 (-0,41)

12,99 (+0,09)

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,30

30,30

31,30

27,80

13,09

Народна

27,20

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,80

28,80

31,60

26,00

13,00

Mango

26,79 (-0,20)

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

13,69

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,69
 

29,05

29,94

30,71

27,80 (-0,02)

13,18 (+0,01)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на 5 днів обмежать рух транспорту в районі Нивок.

 

У Києві з 12 червня обмежать рух на проспекті Маяковського
Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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