Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ціни на бензин у столиці майже не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 11 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,89 30,89 28,09 13,59 WOG 30,95 31,95 32,95 29,45 13,69 AMIC 28,69 29,29 30,29 27,79 12,99 БРСМ-Нафта 27,39 27,99 29,19 25,99 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,89 31,89 34,09 29,39 13,29 ОККО 30,99 31,99 32,99 29,49 13,69 SUN OIL 26,89 (-0,01) 27,89 (-0,01) 28,90 25,99 (-0,41) 12,99 (+0,09) Авіас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,30 30,30 31,30 27,80 13,09 Народна 27,20 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 27,80 28,80 31,60 26,00 13,00 Mango 26,79 (-0,20) 27,99 28,99 25,49 12,50 SOCAR 30,99 31,99 32,99 29,49 13,69 Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 12,69 29,05 29,94 30,71 27,80 (-0,02) 13,18 (+0,01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на 5 днів обмежать рух транспорту в районі Нивок.