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Ціни на АЗС в Києві не змінилися

НовиниЕнергетика    08.06.2018 - 13:53
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 8 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,89

30,89

28,09

13,59

WOG

30,95

31,95

30,89

29,45

13,69

AMIC

28,69

29,29

32,95

27,79

12,99

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

30,29

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

29,19

26,00

13,20

Shell

30,89

31,89

28,50

29,39

13,29

ОККО

30,99

31,99

34,09

29,49

13,69

SUN OIL

26,90

27,90

32,99

26,40

12,90

Авіас

26,95

27,95

28,90

26,00

  

Glusco

29,30

30,30

28,45

27,80

13,09

Народна

27,20

27,90

31,30

26,20

12,95

UPG

27,80

28,80

28,55

26,00

13,00

Mango

26,99

27,99

31,60

25,49

12,50

SOCAR

30,99

31,99

28,99

29,49

13,69

Маркет

27,72

28,28

32,99

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99

Chipo

27,79

28,29

25,99

12,69

 

29,05

29,94

30,99

27,82

13,17

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на 5 днів обмежать рух транспорту на вулиці в районі Нивок.

 

У Києві до 11 червня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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