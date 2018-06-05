Ціни на АЗС в Києві не змінилися

Ціни на бензин у столиці не змінилися
Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 5 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99
|
29,89
|
30,89
|
28,09
|
13,59
|
WOG
|
30,95
|
31,95
|
32,95
|
29,45
|
13,79
|
AMIC
|
28,69
|
29,29
|
30,29
|
27,79
|
13,09
|
БРСМ-Нафта
|
27,39
|
27,99
|
29,19
|
25,99
|
13,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,20
|
Shell
|
31,29
|
32,29
|
34,49
|
29,79
|
13,29
|
ОККО
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
13,79
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,90
|
26,40
|
12,90
|
Авіас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
29,55
|
30,55
|
31,55
|
28,05
|
13,09
|
Народна
|
27,30
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
12,95
|
UPG
|
28,00
|
29,00
|
31,80
|
26,20
|
13,00
|
Mango
|
26,99
|
27,99
|
28,99
|
25,49
|
12,50
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
13,79
|
Маркет
|
27,72
|
28,28
|
‒
|
26,62
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
12,99
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
12,69
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на добу обмежать рух на Північному мосту.