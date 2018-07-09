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Ціни на АЗС у Києві не змінилися

НовиниЕнергетика    09.07.2018 - 13:41
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 9 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,29

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,59

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

12,99

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,39 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,39 (+0,10)

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,69

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

12,99

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

12,80

Mango

26,79

27,59

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,59

Маркет

27,72

28,28

25,99

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,19

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,99
 

28,78

29,67

30,43

27,46

13,20 (+0,01)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з реконструкцією Паркової дороги закриють рух транспорту.

 

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Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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