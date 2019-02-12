Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин подешевшав на заправках KLO

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 12 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 26,99 (-0,50) 27,99 (-0,40) 29,39 28,39 (-0,60) 10,99 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 10,98 AMIC 27,49 28,49 29,49 28,49 10,39 БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 25,99 10,69 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,10 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,89 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 10,99 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,49 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,25 Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 25,00 (-0,95) 9,85 (-0,10) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,50 (-0,20) Mango 25,39 26,39 27,79 25,99 9,99 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 11,09 Маркет 25,55 26,66 ‒ 25,55 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 10,39 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,38 (-0,05) 28,45 (-0,04) 29,44 28,29 (-0,09) 10,54 (-0,02)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Борисполі Київської області автомобіль скоїв смертельну ДТП при спробі втекти від поліції.