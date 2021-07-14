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Ціни на авіаквитки будуть знижуватися, - глава Wizz Air

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Київ, Середа 14 липня 2021 13:40
Ціни на авіаквитки будуть знижуватися, - глава Wizz Air Фото: ціни на авіаквитки знизять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Переважання пропозиції з боку авіаперевізників над попитом на авіаперельоти призведе найближчим часом до зниження цін на авіаквитки. Падіння цін на квитки стане основним трендом розвитку індустрії авіаперевезень в найближчій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави лоукостера Wizz Air Йожефа Варалді для видання Forbes.

За його словами, більше половини виручки - це вартість не квитків, а багажу, їжі в літаку, пріоритетної посадки, додаткових місць для ніг.

"Ми також пропонуємо послуги третіх сторін, як страховка або оренда авто. Цей тренд залишиться і в майбутньому. Ціна на квитки навіть впаде найближчим часом, зараз більше пропозиції, ніж попиту", - сказав глава Wizz Air.

Він додав, що в минулому фінансовому році (завершився 31 березня 2021 року), в середньому кожен пасажир Wizz Air витрачав 72,5 євро. З них на квиток припадали 32 євро, на додаткові послуги 40,5 євро. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.

Нагадаємо, ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, рішення буде завтра.

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