Ціни на авіаквитки будуть знижуватися, - глава Wizz Air

Переважання пропозиції з боку авіаперевізників над попитом на авіаперельоти призведе найближчим часом до зниження цін на авіаквитки. Падіння цін на квитки стане основним трендом розвитку індустрії авіаперевезень в найближчій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю глави лоукостера Wizz Air Йожефа Варалді для видання Forbes .

За його словами, більше половини виручки - це вартість не квитків, а багажу, їжі в літаку, пріоритетної посадки, додаткових місць для ніг.

"Ми також пропонуємо послуги третіх сторін, як страховка або оренда авто. Цей тренд залишиться і в майбутньому. Ціна на квитки навіть впаде найближчим часом, зараз більше пропозиції, ніж попиту", - сказав глава Wizz Air.

Він додав, що в минулому фінансовому році (завершився 31 березня 2021 року), в середньому кожен пасажир Wizz Air витрачав 72,5 євро. З них на квиток припадали 32 євро, на додаткові послуги 40,5 євро. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.