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Центровой сборной Украины оформил дабл-дабл в Лиге развития НБА

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Лейкленд, Вторник 31 января 2023 10:49
Центровой сборной Украины оформил дабл-дабл в Лиге развития НБА Фото: Дмитрий Скапинцев в рядах сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев провел яркий поединок за клуб североамериканской G-Лиги "Вестчестер Никс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

24-летний центровой проявил себя в выездном матче против "Лейкленд Мэджик". Украинец провел на паркете 30 минут.

В течение игры Скапинцев смог оформить дабл-дабл. Он набрал 15 очков, сделал 11 подборов, отдал 2 передачи, выполнил 1 перехват и 2 блок-шота. В частности, воспитанник черкасского баскетбола реализовал 5 двухочковых бросков (9 попыток) и 5 из шести штрафных. Также центровой дважды потерял мяч и 4 раза сфолил.

Скапинцев перебрался за океан перед сезоном 2022/23. Ранее он защищал цвета "Черкасских Мавп", "Киев-Баскета" и литовского "Панявежиса". В составе сборной Украины провел 2 матча на прошлогоднем Евробаскете.

Лига развития НБА или G-лига – созданная в начале века низшая лига ассоциации для фарм-клубов. Скапинцев стал пятым украинцем в истории, сыгравшим там в регулярном чемпионате. Ранее в Лиге развития засветились Фесенко, Звонов, Кобец и Михайлюк.

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