В центре Москвы на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР" (эксклюзивное видео)
На Манежной площади Москвы на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову появилась надпись "ГУР", которая обозначает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА новости", Baza и Astra.
Надпись на памятнике появилась в понедельник вечером, 3 июня. Их якобы оставили две медсестры - 55-летняя Вера Николаева и 28-летняя Анастасия Лысенкова.
Издания сообщают, что женщин задержали сразу после того, как они написали надпись "ГУР" на памятнике. Они сделали надпись якобы по указанию телефонных мошенников, с которыми общались около недели.
Во вторник вечером, 4 июня, женщин отправили в СИЗО.
Видео РБК-Украина предоставили анонимные источники, которые подписались как Общественная инициатива "Молодежь за ГУР".
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