"Центренерго" отримало 200 млн гривень прибутку в другому кварталі

ПАТ "Центренерго" за підсумками другого кварталу 2021 року отримало 203,5 млн грн чистого прибутку. При цьому за 6 місяців 2021 року підприємство виплатило понад 1,4 млрд грн, які надійшли до бюджетів усіх рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Центренерго".

"Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за другий квартал 2021 року виявилися позитивними, незважаючи на критичну ситуацію, яка склалася в травні-червні на ринку електричної енергії. Реалізація обраної ринкової стратегії біржових торгів, прямі контракти на постачання вугілля з державними шахтами, оптимізація витрат дозволили компанії отримати чистий прибуток в розмірі 203,5 млн грн", - зазначили в компанії.

Отриманий ресурс компанія направила на поповнення запасів вугілля на складах ТЕС для успішного проходження опалювального сезону. Станом на 1 липня на складах електростанцій було накопичено 306 тис. тонн ресурсу.

У компанії також додали, що за рішенням Загальних зборів акціонерів за підсумками роботи в 2020 році, компанія виплатила дивіденди акціонерам у розмірі 30,58 млн грн, з яких 23,94 млн грн отримало держава. Також за 6 місяців роботи в 2021 році "Центренерго" перерахувало на користь держави 1,26 млрд грн до бюджетів усіх рівнів.

Позитивний фінансовий результат у 2 кварталі дозволив компенсувати частину збитків, отриманих на початку року через роботу на природному газі.

"Перший квартал був збитковим через істотне збільшення обсягу виробництва електричної енергії, критичного зниження запасів вугілля на ТЕС і додаткового включення в роботу блоків на природному газі заради надання беззастережної допомоги ОЕС України в критично важкий час екстремально низьких температур і відсутності суттєвого додаткового обсягу генерації на інших теплових електростанціях ", - відзначили в компанії.

Так, за результатами півріччя чистий збиток компанії скоротився з 794,7 млн ​​грн до 591,2 млн грн. Відзначається, що при збереженні прибуткової динаміки, до кінця року підприємство може вийти на рівень беззбитковості.

"Сьогодні менеджмент вживає всіх можливих заходів щодо забезпечення безаварійної роботи обладнання ТЕС Товариства, проведення повних і своєчасних розрахунків з державними вугледобувними підприємствами за поставлену вугільну продукцію і залишається надійним учасником ринку електричної енергії України, забезпечуючи стабільність роботи ОЕС", - резюмували на Центренерго.