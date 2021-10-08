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У середмісті Києва спалахнула пожежа

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:15
У середмісті Києва спалахнула пожежа Фото: у середмісті Києва спалахнула пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 жовтня у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа. Загоряння сталося в недіючій будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ГСЧС.

"8 жовтня о 05:14 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дмитрівській, 23, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Як інформують пожежники, по прибуттю на місце було встановлено, що горить одноповерхова недіюча будівля на орієнтовній площі 400 кв. м.

Так, о 06:13 пожежу було локалізовано та о 07:13 - ліквідовано.

Відомо, що на місці інциденту працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Фото: у середмісті Києва спалахнула пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)

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