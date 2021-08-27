У центрі Києва обмежать рух 28 серпня

Завтра, 28 серпня в центрі Києва обмежать рух транспорту. Причиною тому є проведення забігу, що присвячений в пам'ять про загиблих воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"За маршрутом забігу буде обмежено рух транспорту. Підписано відповідне розпорядження КМДА №1825", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в КМДА, забіг відбудеться з 09:45 до 14:00.

Забіг відбуватиметься у послідовності за таким маршрутом:

вул. Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні);

вул. Велика Васильківська;

вул. Павла Скоропадського;

вул. Басейна;

вул. Еспланадна;

територія НСК "Олімпійський";

вул. Саксаганського:

вул. Шота Руставелі;

вул. Басейна;

вул. Павла Скоропадського;

вул. Велика Васильківська;

вул. Хрещатик.

У КМДА додають, що цьогорічний забіг проходитиме не тільки в столиці, але в і інших містах України.