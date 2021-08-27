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У центрі Києва обмежать рух 28 серпня

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 15:54
У центрі Києва обмежать рух 28 серпня Фото: у центрі Києва обмежать рух 28 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Завтра, 28 серпня в центрі Києва обмежать рух транспорту. Причиною тому є проведення забігу, що присвячений в пам'ять про загиблих воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"За маршрутом забігу буде обмежено рух транспорту. Підписано відповідне розпорядження КМДА №1825", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в КМДА, забіг відбудеться з 09:45 до 14:00.

Забіг відбуватиметься у послідовності за таким маршрутом:

  • вул. Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні);
  • вул. Велика Васильківська;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Басейна;
  • вул. Еспланадна;
  • територія НСК "Олімпійський";
  • вул. Саксаганського:
  • вул. Шота Руставелі;
  • вул. Басейна;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Велика Васильківська;
  • вул. Хрещатик.

У КМДА додають, що цьогорічний забіг проходитиме не тільки в столиці, але в і інших містах України.

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