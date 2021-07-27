Центр Києва сьогодні перекриють через хресний хід на честь річниці хрещення України-Русі
Фото: УПЦ Московського патріархату проведе ний хід на річницю хрещення України-Русі (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 27 липня, у центрі Києва буде заборонено рух усіх видів транспорту. Обмеження вводяться у зв’язку із проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
За даними прес-служби, із 06:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
Із 14:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
- на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Прес-служба також наводить рекомендовані маршрутами об’їзду.
Нагадаємо, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після завершення молебну відбудеться великий хресний хід до Києво-печерської лаври.