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Центр Ивано-Франковска обесточен: в чем причина

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Ивано-Франковск, Вторник 25 апреля 2023 11:20
Центр Ивано-Франковска обесточен: в чем причина Фото: в Ивано-Франковске частично пропал свет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Центр Ивано-Франковска во вторник, 25 апреля, остался без света. В городе произошла авария на подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

"Центральная часть Ивано-Франковска обесточена из-за аварийного отключения на подстанции, которая питает центр областного центра", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады облэнерго уже работают над ликвидацией аварии. О ремонте и восстановлении электроснабжения обещают сообщить позже.

Следует отметить, что энергетики заявляют о стабилизации ситуации со светом в Украине после массированных атак России. Однако украинцев просят быть экономными, ведь возобновление энергосети продолжается.

Напомним, 21 апреля в некоторых районах Крыма исчез свет, оккупанты утверждали, что причиной была большая нагрузка.

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Ивано-Франковск відключеня світла Электроэнергия
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