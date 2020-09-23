Центр "Бабин Яр" та Яд Вашем заявили про початок великої співпраці

Фото: меморіал у Бабиному Яру (з відкритих джерел)

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" та ізраїльський національний меморіал катастрофи і героїзму Яд Вашем підписали угоду про співпрацю, яка передбачає обмін архівною інформацією про жертв розстрілів у Бабиному Яру.

Про це йдеться в повідомленні Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Як зазначає голова наглядової ради МЦГБЯ, радянський дисидент і ізраїльський політичний діяч Натан Щаранський, команда українського Меморіального центру Голокосту передасть ізраїльським колегам відомості про сотні людей, постраждалих під час розстрілів в урочищі.

"Яд Вашем - найважливіша установа, що зберігає пам'ять про Голокост. В рамках розпочатої між нами важливої співпраці ми передамо в Яд Вашем понад 800 нових імен трагедії Бабиного Яру. Співробітництво у сфері дослідження Голокосту з установами та архівами зі всього світу має вирішальне значення для збереження пам'яті", - заявив Щаранський.

Водночас в самому Яд Вашем сподіваються, що дана робота щодо обміну новими архівними даними допоможе не просто ідентифікувати раніше невідомих жертв Голокосту, але і відновити їх біографічні дані.

"Ми об'єднуємо зусилля, щоб розкрити правду про трагедію в Бабиному Яру. Це дасть пам'яті про трагедію Голокосту новий вимір", - говорить голова Яд Вашем Авнер Шалев.

Також зазначається, що на сьогодні Меморіальноve центру Голокосту "Бабин Яр" вдалося вивчити понад 40 000 записів з різних джерел: мемуарів, архівних документів і списків, підготовлених експертами зі всього світу за останні десятиліття. Як відзначають фахівці українського Меморіального центру, через шість місяців роботи група істориків і дослідників перевірили 3 188 імен, з яких зараз ідентифіковано 867 нових, які будуть передані в Яд Вашем в рамках угоди про спільну документацію.

За словами члена наукової ради Голокосту Меморіального центру "Бабин Яр", історика Андрія Руккаса, співпраця Меморіального центру з Яд Вашем може стати загальним проривом з точки зору вивчення Голокосту та трагедії у Бабиному Яру.

На його думку, подібна кооперація допоможе розширити базу джерел для дослідження катастрофи на території України.

"З моменту свого заснування 70 років тому Яд Вашем зібрав найбільшу базу історичних документів, пов'язаних з Голокостом: мільйони документів, свідчення тих, хто вижив, понад півмільйона фотографій і майже 5 мільйонів імен. Ця унікальна колекція охоплює всі аспекти історії Голокосту, і тому співпраця з такою значною установою може стати загальним проривом", - каже історик.

Нагадаємо, ізраїльський національний меморіал катастрофи та героїзму Яд Вашем був створений в 1953 році відповідно до спеціального закону, прийнятого Кнесетом (парламентом Ізраїлю). Центр відповідає за увічнення, документування, дослідження і викладання Голокосту.

В будівлі архіву та бібліотеки Яд Вашем зараз зберігаються сотні мільйонів сторінок документації, фотографій і письмових свідчень, аудіокасет та відеокасет. Нині на базі комплексу зберігається понад 4 800 000 імен жертв катастрофи.

Співробітники Яд Вашем також збирають імена євреїв, уцілілих в роки Голокосту. Водночас, як зазначається на сайті меморіалу, мільйони імен євреїв, які значаться в різних історичних документах, досі не відомі та не включені в Базу даних. Так само як і імена людей, які рятували євреїв у роки нацистської окупації Європи, яким надалі центром присвоюється звання "Праведник народів світу".

Україна займає четверте місце у світі за кількістю праведників після Польщі, Нідерландів та Франції. Все понад дві з половиною тисячі українців отримали це почесне