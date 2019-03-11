У ціні газу для населення частка "Волиньгаз Збуту" складає близько 2%

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Такий рівень націнки затверджений діючим законодавством у сфері газопостачання

Із встановленої урядом ціни кубометра газу для населення (8,55 гривень), ТОВ "Волиньгаз Збут" отримує лише 0,19 коп. (або 2,19 %). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що такий рівень націнки затверджений діючим законодавством у сфері газопостачання. За ці кошти компанія розвиває сервіси для клієнтів, проводить юридичне забезпечення роботи із боргами та інші соціально-важливі функції. Але наразі виникла загроза підвищення банковської комісії, після чого майже третина коштів на послуги постачання газу по ПСО будуть витрачені на формування прибутку фінансової установи.

За словами прес-служби, ТОВ "Волиньгаз Збут", відповідно до постанови КМУ №867, виконує покладені на нього урядом спецобов’язки з постачання газу мешканцям Волинської області за регульованою державою ціною. На сьогодні більшість клієнтів, які отримують послуги "Волиньгаз Збуту", це побутові споживачі газу. Обслуговування побутових споживачів передбачає не лише здійснення нарахувань і збір платежів за газ, а й забезпечення комплексу складних бізнес-процесів.

"Постачання газу населенню, окрім збору коштів за спожитий газ, включає в себе тісну взаємодію з клієнтами, вирішення їх проблемних питань. А це щоденна й копітка праця. В наші обов`язки входить організація роботи центрів обслуговування та онлайн-сервісів, якісна обробка даних особових рахунків, контроль та проведення нарахувань по пільгам і субсидіям, співпраця з органами соцзахисту, друк і доставка значної кількості квитанцій, кваліфікована договірна та претензійна робота, тощо", - пояснює директор "Волиньгаз Збуту" Микола Тищук.

Також у прес-службі зазначили, що єдиним джерелом доходів для забезпечення діяльності компанії є торговельна надбавка, яка не може перевищувати 2,5% від закупівельної ціни газу в НАК "Нафтогаз" України. Розрахунок націнки проводиться згідно з п.12 №867 Постанови КМУ від 19.10.2018 року. Таким чином, після розподілу коштів серед інших учасників газового ринку, які надійшли на спецрахунок товариства, з одного сплаченого побутовими споживачами кубометра газу, компанії залишається 0,19 коп. одним з проблемних питань, яке в компанії, пов`язане з прийняттям постанови КМУ №1176 від 28.12.2018 р.

"Документ надав право "Ощадбанку" прописати в договорі комісійну винагороду в розмірі 0,7% від загальної суми перерахованих платежів по субсидіям. Таким чином можновладці намагаються перекласти покриття всіх витрат банку, пов`язаних з реалізацією механізму надання субсидій у грошовій формі, виключно на виконавців комунальних послуг, - наголошує Микола Тищук. - Зважаючи на те, що наша торговельна націнка залишилась на тому ж рівні, у компанії немає додаткових коштів на відшкодування таких витрат".

За словами прес-служби, при наданні послуг "Волиньгаз Збут" витрачає значну частину тарифних коштів на соціально-важливі функції. Так, лише робота контакт-центру, який щодня оброблює дзвінки та запити тисяч споживачів, SMS та е-mail інформування, обходиться компанії в 634,1 тис. гривень на рік. Система обліку розрахунків у розрізі кожного побутового споживача, у тому числі в частині наданих пільг та житлових субсидій – більше 599,2 млн гривень на рік.