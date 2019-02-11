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Ціна на нафту знизилася через зростання кількості бурових установок у США

Новини » Енергетика    11.02.2019 - 09:25
Ціна на нафту знизилася через зростання кількості бурових установок у США
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Тиск на ціни також надали повідомлення про пожежу на нафтопереробному заводі Wood River

У понеділок, 11 лютого, ціни на нафту знизилися у зв'язку із збільшенням кількості бурових установок у США і падінням фінансових ринків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трейдерів, пише агентство, тиск на ціни також надали повідомлення про пожежу на нафтопереробному заводі Wood River (спільне підприємство Phillips 66 і Cenovus Energy Inc - в штаті Іллінойс).

До 09:17 ф'ючерси на нафту Brent втратили 0,77 відсотка до 61,62 доларів, а на американський сорт WTI - 1,21% до 52,08 доларів.

Крім того, повідомляється, що американські енергетичні компанії збільшили кількість нафтових бурових установок вдруге за три тижні. Зокрема, число бурових зросла на 7 до 854 за тиждень, що завершився 8 лютого, вказавши на продовження збільшення видобутку в США. Більш різкого зниження цін на нафту перешкоджають санкції США проти венесуельської державної нафтової компанії PDVSA.

"Проблеми у Венесуелі продовжують підтримувати ціни. З'явилися повідомлення про те, що PDVSA намагається знайти нові ринки для своєї нафти після того, як США ввели додаткові санкції проти країни", - повідомили в понеділок аналітики банку ANZ.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent 8 лютого 2019 року опустилася нижче 62 доларів за барель.

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