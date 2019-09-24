Ціна газу для клієнтів "Вінницягаз Збут" зменшилася майже на 24%

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

На вересень НАК "Нафтогаз України" довів ціну газу для клієнтів "Вінницягаз Збут" до рівня 6 537,92 гривень за тис. куб. м

З квітня по вересень поточного року ціна природного газу для побутових споживачів і релігійних організацій Вінницької області знизилася майже на чверть. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

"Тенденція до зниження ціни стартувала у травні. Це пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоресурсу в кінці опалювального сезону. Для порівняння, ціна кубометра в квітні склала 8,54892 гривень, а у вересні - 6,53792 гривень за куб. м", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За словами прес-служби, з настанням холодів і сезонним зростанням споживання газу зростає ціна кубометра. "З 23 серпня по 25 вересня НАК "Нафтогаз України" дає можливість споживачам захиститися від сезонного зростання ціни. У цей період споживачі можуть придбати собі необхідний обсяг газу на опалювальний сезон за фіксованою ціною 5,99553 гривень за 1 куб. м. В акційній ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону. В "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя незалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період", - йдеться в повідомленні.

Щомісяця ціна на природний газ для населення та релігійних організацій повідомляється підприємству оптовим постачальником - НАК "Нафтогаз України". ТОВ "Вінницягаз Збут" у свою чергу постійно інформує клієнтів про зміну ціни і її розщепленні між отримувачами коштів на офіційному сайті компанії.